Умерший сын Фиделя Кастро известен тем, что учился в Воронеже

На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро. Ему было 68 лет. В последнее время Диас-Баларт Кастро находился в больнице, а затем лечился амбулаторно. Сын Кастро был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом Академии наук.

Известно, что в конце 1960-х гг. Диас-Баларт два года учился в Воронеже, на физическом факультете госуниверситета. В дальнейшем перевёлся из ВГУ в МГУ, на специальность "ядерная физика". В 1978-1979 годах проводил научные исследования в Институте атомной энергии и на реакторах Нововоронежской АЭС. В 2014 году в Воронеже ему вручили мантию Почётного доктора и знак "За заслуги перед ВГУ".