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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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На Среднем Урале пересмотрят дело мужчины, который насмерть сбил двух школьниц
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суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Свердловский областной суд отменил приговор по делу о ДТП с гибелью двух подростков в Косулино. Белоярский районный суд Свердловской области рассмотрит дело ещё раз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор и постановил передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе суда. Мера пресечения – заключение по стражу – оставлена без изменения, срок продлен на два месяца до 2 апреля 2018 года.

"Судом апелляционной инстанции были установлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона при вынесении данного приговора. Апелляционное постановление вступило в законную силу", - пояснили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в конце мая 2017 года. На автодороге Станция Глубокое - Бобровский, что недалеко от города Заречного, водитель "Хонды" наехал на двух девочек, которые шли по обочине в попутном направлении. Они скончались на месте.

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02.02.2018 13:34 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:34 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.06.2017 07:55 Мск
Водитель, насмерть сбивший двух девочек на Среднем Урале, останется под стражей

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Неподалеку от Заречного пьяный водитель насмерть сбил двух девочек








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На Среднем Урале пересмотрят дело мужчины, который насмерть сбил двух школьниц
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