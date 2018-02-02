На Среднем Урале пересмотрят дело мужчины, который насмерть сбил двух школьниц

Свердловский областной суд отменил приговор по делу о ДТП с гибелью двух подростков в Косулино. Белоярский районный суд Свердловской области рассмотрит дело ещё раз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор и постановил передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе суда. Мера пресечения – заключение по стражу – оставлена без изменения, срок продлен на два месяца до 2 апреля 2018 года.

"Судом апелляционной инстанции были установлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона при вынесении данного приговора. Апелляционное постановление вступило в законную силу", - пояснили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в конце мая 2017 года. На автодороге Станция Глубокое - Бобровский, что недалеко от города Заречного, водитель "Хонды" наехал на двух девочек, которые шли по обочине в попутном направлении. Они скончались на месте.