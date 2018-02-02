В январе 2018 года объем ФНБ сократился

В январе объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился до 3 трлн 729,71 млрд руб., т.е. на 23,2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минфина РФ.

"По состоянию на 1 февраля 2018 г. объем ФНБ составил 3 729,71 млрд руб., что эквивалентно 66,26 млрд долларов США", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на начало 2018 г. объем ФНБ был равен 3 трлн 752,94 млрд руб., что эквивалентно $65,15 млрд.

В Минфине сообщили, что в январе 2018 г. средства ФНБ в сумме 278,03 млн руб. перечислены на депозит во Внешэкономбанке, размещенный в 2017 г. за счет средств ФНБ в целях финансирования проекта Внешэкономбанка "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" в Саратове.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России по состоянию на 1 февраля 2018 г. размещено $15,65 млрд, 15,14 млрд евро, 3,35 млрд фунтов стерлингов и 0,08 млрд руб.