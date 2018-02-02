Свердловский бизнес попросил не останавливать предприятия на время ЧМ по футболу

На годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области бизнесмены выступили против остановки опасных производств на время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г. К губернатору Евгению Куйвашеву обратился директор НЛМК-Урал Валерий Шевелев, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава екатеринбургского предприятия НЛМК заметил, что бизнесу нужны понятные условия работы, и федеральные власти декларируют их создание. Решение Правительства провести игры в Екатеринбурге не предусматривало остановку промышленности, сказал Шевелев.

И хотя регламенты государственных органов безопасности "понятны", бизнесмен попросил избежать парализации работы.

"Евгений Владимирович (Куйвашев, прим.), прошу помочь подготовить решения, которые и обеспечат безопасность игр, и не остановят производства", - выступил Шевелев.

Напомним, ранее стало известно о требовании ФСБ закрыть "опасные" производства на время ЧМ-2018.