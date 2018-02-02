Минприроды хочет убрать "юрту" с екатеринбургского городского пруда

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области пытается через суд очистить водоём от "позорного строения" - зелёной юрты, которая находится в районе городского пруда Екатеринбурга. Об этом пишет на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Областное минприроды пишет, что собственник "юрты" – некий Андрей Горнадуд. Ведомство пытается через суд очистить водоем от позорного строения. Предварительное заседание назначено на 15 февраля", - пишет депутат.

19 декабря Минприроды направило исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга об освобождении водного объекта, чтобы не допустить негативное воздействие на водоём.

Сферический объект был установлен весной 2014 года без разрешения.