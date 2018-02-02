"Могут увидеть дети". Омбудсмена в Прикамье смутила эротическая выставка

Сегодня в Перми открылась 20-я юбилейная выставка "Арт-Пермь", темой которой стала любовь. Одна из экспозиций выставки привлекла внимание уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, передает корреспондент Накануне.RU.

Детский омбудсмен обратила внимание на огромный розовый куб в центре павильона. Внутри куба - эротические картины, увидеть которые можно через маленькие отверстия. Как отметила уполномоченный, одно из окошек располагается невысоко. По мнению детского омбудсмена это означает, что увидеть эротику может и ребенок.

"На открытии выставки "Арт-Пермь" внимание многих привлек розовый куб в центре павильона с маленькими окошечками, чтобы заглянуть во внутрь. В самом вверху куба размещена табличка 18+. Внутри размещены эротические рисунки известных художников. Но при этом одно из окошек находится на уровне глаз ребенка. И родители могут не увидеть табличку 18+ в самом вверху. Значит нужно это предупреждение было разместить рядом с каждым окошечком", - сообщила Светлана Денисова в своем фейсбуке.

Пользователи фейсбука в комментариях к записи отметили, что отверстие расположенное на небольшой высоте может предназначаться для людей на инвалидных колясках или просто для людей небольшого роста. Также комментаторы усомнились, что на выставке, где есть объекты 18+, будут присутствовать дети без сопровождения взрослых.

Отметим, что вход на выставку платный. Для взрослого цена билета составляет 250 руб., для детей - 100 руб. Дети до семи лет пускаются бесплатно. Сами организаторы корреспонденту Накануне.RU сообщили, что отверстия находятся на высоком уровне и ничего непотребного дети не увидят.