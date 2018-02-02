Екатеринбург накопил миллиардные долги перед поставщиками коммунальных ресурсов

В Екатеринбурге управляющие организации и граждане не спешат рассчитываться с поставщиками коммунальных ресурсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сегодня сообщила на пресс-конференции прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, по состоянию на июнь 2017 г. долг управляющих компаний составлял более 4,5 млрд руб., к концу года он сократился незначительно, до 4,14 млрд.

Руководитель надзорного органа также отметила, что в областной столице общая сумма долга жителей за коммунальные услуги составляет около 5 млрд руб.

"Здесь наблюдается некая цепочка, - сделала заключение Кузнецова, - когда граждане оплачивают предоставленные услуги ЖКХ, эти деньги в дальнейшем поступают ресурсоснабжающим организациям".

По словам прокурора областной столицы, ведомство взяло проблему невыплаты долгов в сфере ЖКХ на постоянный контроль.