Представительство Челябинской области будет создано в зоне свободной торговли на границе Казахстана и Китая

В свободной экономической зоне "Хоргос" на границе Казахстана и Китая будет создано торговое представительство Южного Урала. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с президентом АО "Национальная компания" "Казахстан темир жолы" Канатом Алпысбаевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Для нас тесное сотрудничество с Казахскими железными дорогами является принципиально важным вопросом. Это важное звено в мультимодальной логистической цепочке между Россией, Казахстаном и Китаем. Важно, чтобы многие вопросы были взаимно увязаны. Это касается организации логистических сервисов, таможенного сопровождения грузов, увеличения пассажиропотока, льготных ставок, в том числе для ТЛК "Южноуральский", - отметил губернатор Борис Дубровский.

Со стороны Казахстана было предложено два варианта сотрудничества. Канат Алпысбаев проинформировал участников совещания о возможности создания торгового дома Челябинской области в беспошлинной зоне торговли "Хоргос", где представители бизнеса Челябинской области смогут осуществлять реализацию собственной продукции и закупать те или иные китайские товары.

"Второй аспект – развитие "большой" логистики, встраивание наших сухопутных коридоров в мировую логистику. Для нас терминал ТЛК "Южноуральский" является базовым. Мы предлагаем совместно развивать логистику через Казахстан - осуществлять дистрибуцию китайских товаров на сопредельные Челябинской области территории, консолидировать экспортные товары российского производства в направлении Китая и Казахстана", - заявил он.

На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Национальная компания" "Казахстан темир жолы" и оператором ТЛК "Южноуральский". Также подписан инвестиционный договор между Южноуральской управляющей компанией и АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".

По словам вице-губернатора Руслана Гаттарова, подписание соглашений дает региону возможность развивать три услуги. "Это экспорт в Китай, импорт из Китая и торговля нашими товарами в свободной экономической зоне "Хоргос" на границе Китая и Казахстана", - отметил он.