На Среднем Урале задержали поджигательницу жилого дома

В Тавде сотрудники полиции по подозрению в ночном поджоге частного жилого дома задержали местную ранее неоднократно судимую за кражи, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и торговлю суррогатным спиртным жительницу 1985 года рождения. Сжечь жилище вместе со спящими там людьми гражданка решила с целью отомстить за то, что хозяин дома сообщил в ОВД о ее пьяном, бродившем по улицам, сожителе.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, сообщение о пожаре в переулке Серова поступило в дежурную часть полиции Тавды в шестом часу утра уже после того, как огонь был потушен. Людей от явной смерти спасло фактически чудо – из-за высокой температуры в начальной стадии возгорания замкнуло звонок на двери, который стал без остановки трезвонить, что и разбудило жильцов.

"Долго радоваться несчастью соседей мстительной особе не пришлось. Сотрудники полиции ее вычислили и задержали. По предварительным данным, она, воспользовавшись растворителем, оставшимся после ремонта, облила дом и, чиркнув зажигалкой, подпалила. Осознавая, что оставила отпечатки сапог на снегу, выбросила их в безлюдном месте, как вещественное доказательство. Оперуполномоченные отыскали обувь и направили ее для проведения экспертизы для сверки на идентичность. Свою вину подозреваемая признает и раскаивается в содеянном, ссылаясь на то, что совершила это в нетрезвом виде", - отметил полковник Горелых.

Органы внутренних дел Тавды по данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК Российской Федерации – попытка умышленного уничтожения имущества. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.