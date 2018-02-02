ВВС США не собираются прекращать полёты у берегов Крыма

Пентагон продолжит полёты своих ВВС вблизи российских границ, несмотря на перехват американского самолёта-разведчика неподалёку от побережья Крыма.

"Мы летаем в международном воздушном пространстве, а Черное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены", – приводит агентство "Спутник" слова представителя комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал-лейтенанта Кеннета Макензи.

Официальный представитель Пентагона Джонни Майкл назвал перехват своего разведчика российским Су-27, произошедший 29 января, "небезопасным". Минобороны РФ предлагало переговоры о допустимых дистанциях сближения военных самолётов, но Пентагон воздерживается от них, продолжая обвинять Россию в "агрессивных действиях".Как передает корреспондент Накануне.RU