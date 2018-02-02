В Подмосковье возбуждено уголовное дело после смерти 37-летней женщины, которую мать держала на цепи за разгульный образ жизни

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после смерти 37-летней жительницы города Рошаль, которую мать держала на цепи за разгульный образ жизни, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Женщина 27 января поступила в больницу в бессознательном состоянии, где и скончалась. "Установлено, что продолжительное время она употребляла наркотические средства. На ее теле имелись следы в области запястий и кровоподтеки в области головы, характер и происхождение которых устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье мать держала свою 37-летнюю дочь на цепи и якобы избивала ее за разгульный образ жизни.

При этом в ведомстве подчеркивают, что достоверных данных о том, что смерть женщины носит криминальный характер, в настоящее время нет.

"Однако в рамках возбужденного уголовного дела у следователей СКР имеется возможность провести более широкий спектр мероприятий, направленных на самое тщательное выяснение всех обстоятельств произошедшего. Окончательный вывод о причине смерти можно будет сделать после получения результатов комиссионных лабораторных анализов", - добавили в СКР.