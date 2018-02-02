На 22 предприятиях Екатеринбурга погашены долги по зарплате

В рамках надзора за соблюдением трудового законодательства прокуратурой Екатеринбурга в 2017 году проведены проверки по фактам невыплаты заработной платы на 22 предприятиях города, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснила сегодня на встрече с журналистами прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, общий долг этих предприятий составил более 110 млн руб.

В результате совместной работы надзорного органа с руководителями и учредителями предприятий, а также конкурсными управляющими, к настоящему времени долги погашены.

Кроме того, по фактам нарушений трудовых прав граждан 10 материалов прокуратурой направлено в следственные органы, по девяти возбуждены уголовные дела.

Всего за прошлый год в областной столице выявлено 4,5 тыс. нарушений трудового законодательства, в суд направлено более 2 тыс. исковых заявлений.