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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
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экономика ;
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Итоги приёма первоклашек: в 40 екатеринбургских школах закончились места
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пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В 40 школах Екатеринбурга завершен прием детей в первые классы - закончились места. В департаменте образования администрации Екатеринбурга подвели первые итоги приёма детей в первые классы, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

На утро 2 февраля было зарегистрировано 13,5 тыс. заявлений из всех источников. Планируемое количество мест для первоклашек - 19,5 тыс. Всего приём в первые классы осуществляют 156 школ.

"В этом году родители проявили высокую активность, и большая часть из них подали заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Наша задача сейчас - получить подтверждение заявлениям оригиналами документов, издать приказы о зачислении детей в школы и сформировать контингент первоклассников", - отметила начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Приём заявок продлится до 5 сентября 2018 года.

Главный специалист департамента прикладных проектов макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Игорь Рагулин рассказал, что в настоящее время специалисты выясняют причины сбоя работы портала Госуслуг.

"На региональном уровне услуга записи в первый класс работала без перебоев. Сбой произошел на портале Госуслуг на федеральном уровне. Сейчас услуга работает в штатном режиме. По техническому сбою мы проведем внутреннее расследование, разберемся, что действительно произошло", - пояснил Рагулин.

Как сообщалось ранее, ночью с 31 января на 1 февраля поступали жалобы от родителей, что сайт Госуслуг "завис" и "не хочет" принимать заявления, но ближе к двум часам ночи сайт "ожил". Некоторые родители предпочитали подавать заявки очно и занимали очередь у школ ночью.

Напомним, что с 2018 года на территории Екатеринбурга сформировано 29 участков, к каждому из которых относится более одной школы. Таким образом, родители получили возможность выбора - куда именно подать заявление, а в случае, если в выбранной школе все места заняты, можно подать заявление в другое образовательное учреждение.

Другие новости по темам: приём в первые классы, екатеринбург, школы, Екатерина Сибирцева
02.02.2018 12:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.02.2018 09:44 Мск
Более 10 тысяч заявлений от родителей поступило в школы Екатеринбурга

Ранее 01.02.2018 09:10 Мск
Ночной дозор. В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы








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Итоги приёма первоклашек: в 40 екатеринбургских школах закончились места
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