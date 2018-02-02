Итоги приёма первоклашек: в 40 екатеринбургских школах закончились места

В 40 школах Екатеринбурга завершен прием детей в первые классы - закончились места. В департаменте образования администрации Екатеринбурга подвели первые итоги приёма детей в первые классы, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

На утро 2 февраля было зарегистрировано 13,5 тыс. заявлений из всех источников. Планируемое количество мест для первоклашек - 19,5 тыс. Всего приём в первые классы осуществляют 156 школ.

"В этом году родители проявили высокую активность, и большая часть из них подали заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Наша задача сейчас - получить подтверждение заявлениям оригиналами документов, издать приказы о зачислении детей в школы и сформировать контингент первоклассников", - отметила начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Приём заявок продлится до 5 сентября 2018 года.

Главный специалист департамента прикладных проектов макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Игорь Рагулин рассказал, что в настоящее время специалисты выясняют причины сбоя работы портала Госуслуг.

"На региональном уровне услуга записи в первый класс работала без перебоев. Сбой произошел на портале Госуслуг на федеральном уровне. Сейчас услуга работает в штатном режиме. По техническому сбою мы проведем внутреннее расследование, разберемся, что действительно произошло", - пояснил Рагулин.

Как сообщалось ранее, ночью с 31 января на 1 февраля поступали жалобы от родителей, что сайт Госуслуг "завис" и "не хочет" принимать заявления, но ближе к двум часам ночи сайт "ожил". Некоторые родители предпочитали подавать заявки очно и занимали очередь у школ ночью.

Напомним, что с 2018 года на территории Екатеринбурга сформировано 29 участков, к каждому из которых относится более одной школы. Таким образом, родители получили возможность выбора - куда именно подать заявление, а в случае, если в выбранной школе все места заняты, можно подать заявление в другое образовательное учреждение.