ВСУ захватили новое село. ЛНР опровергает

Украинская армия захватила село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области. Об этом на днях сообщали украинские СМИ. Однако "победа" ВСУ является липовой, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине, а в самом населенном пункте дислоцируется 108-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

"Населенный пункт удален от линии соприкосновения на 1800 метров в глубину украинских позиций. Сообщение о победах ВСУ и якобы освобождении Новоалександровки адекватно сообщению об освобождении Украиной Киева и Львова, а (главноомандующий ВСУ Виктор) Муженко и (командующий силами "АТО" Михаил) Забродский скоро будут награждать за это друг друга орденами и медалями", — сказал Марочко.

Данное заявление он расценил как информационную провокацию, призванную подготовить общественность к наступлению на данном направлении, и заверил, что в случае выдвижения противника будут приниматься адекватные меры.

Утром также появились сведения о захвате ВСУ села Катериновка. Реакции ЛНР на эту информацию пока не было.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 ноября ВСУ действительно оккупировали поселки в "серой зоне" в ДНР.