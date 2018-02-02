В Прикамье судят подростков, подозреваемых в сбыте наркотиков

Ушло в суд уголовное дело в отношении двух 17-летних жителей Кировского района Перми. Их обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Следствие установило, что в марте 2017 г. обвиняемые, вступив в сговор с неустановленным лицом, через интернет получали информацию о тайниках с расфасованными наркотиками. Они забирали их, а после размещали в тайниках, так называемых "закладках", на территории разных районов Перми. "Закладки" подростки фотографировали и передавали информацию сообщнику, который сообщал об их местоположении потребителям и в качестве платы перечислял подросткам деньги на банковскую карту.

Преступные действия несовершеннолетних обвиняемых были пресечены сотрудниками уголовного розыска в момент очередной закладки наркотических средств в тайники, а предназначенные для сбыта наркотические средства, хранившиеся при обвиняемых и в их жилище, а также помещенные в специально оборудованные тайники, общей массой более 33 грамм, были изъяты.