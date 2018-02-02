В Челябинске сторонники Грудинина выйдут на митинг "за социальную справедливость"

В Челябинске 3 февраля сторонники Павла Грудинина выйдут на митинг в рамках всероссийской акции "За социальную справедливость". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

Митинг пройдет на Алом поле.

"На мероприятии планируются выступления в поддержку кандидата в президенты от левых и национально-патриотических сил Павла Грудинина", - говорится в сообщении.

Напомним, на Южном Урале предвыборные штабы кандидата в президенты работают в Челябинске и Магнитогорске. В рамках открытия челябинского штаба в январе прошла прямая линия с кандидатом, в рамках котрой челябинские сторонники рассказали об обманутых дольщиках, проблемах малого бизнеса, о планах по строительству дороги через СНТ "Вишневый" и СНТ "Петушок", тяжелой ситуации в экологии и сельском хозяйстве.