В прошлом году зауральские приставы взыскали за тепло, газ и свет 165 млн рублей

В прошлом году зауральские судебные приставы взыскали 165 млн рублей задолженности за свет, тепло и газ.

На исполнении в УФССП региона находилось 43 тыс. 492 исполнительных производства по взысканию задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В должниках числились физические лица - 42 тыс. человек, юрлица - 781, должники - индивидуальные предприниматели - 97 человек. За 12 месяцев прошедшего года судебными приставами окончено более 36 тыс. исполнительных производств данной категории.

"В управлении действует соглашение о взаимодействии с ОАО энергосбытовая компания "Восток", в рамках которого ежемесячно проводятся сверки количества направляемых и возбужденных исполнительных документов за поставленные энергоресурсы, а также взысканных сумм. Проводится работа по выявлению среди должников фактов мошенничества и преднамеренного банкротства. За 12 месяцев прошлого года возбуждено 11 уголовных дел по статье "злостное неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта", - добавили в УФССП.