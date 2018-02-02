Прокуратура Екатеринбурга проверяет законность зачисления в первые классы школ уже при подаче документов

В Екатеринбурге в этом году не зарегистрировано фактов фиктивной регистрации, а также использования подложных документов при зачислении детей в первые классы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявила сегодня на пресс-конференции прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, в прошлом году такие нарушения имели место, и по каждому из них проведены соответствующие проверки. Тогда некоторых родителей будущих школьников уличили в подделке справок о регистрации и фиктивной прописке детей.

"Мы учли опыт прошлого года, проанализировали, и когда начался новый этап зачислений детей, нашли новый способ работы, - пояснила Кузнецова. - На сегодняшний день прокуратурой города организована проверка на стадии подачи документов, до момента издания приказа о зачислении".

Также, по ее словам, уделено большое внимание разъяснению действующего законодательства для предупреждения родителей о недопустимости нарушения закона, в том числе об уголовной ответственности.