Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии

Исследователи тайны гибели группы Дятлова разыскивают второе уголовное дело о смерти туристов. Работавший в 1959 г. замглавы следственного отдела свердловской прокуратуры Евгений Окишев присоединился к поискам, которые ведет московский адвокат Леонид Прошкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Второе дело якобы существует, но официально известно только об одном. Об этом рассказал глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Он вместе с Прошкиным в 2017 г. побывал в Молдавии, где живет Окишев. Сейчас ему тяжело говорить, но и он, и его супруга согласились поддержать инициативу адвоката возобновить расследование.

Напомним, группа Дятлова погибла в 1959 г. в горах Северного Урала. Студенты приурочили свой поход высшей на тот момент третьей категории сложности к очередному съезду КПСС. Сегодня существуют различные версии гибели туристов, от техногенной до конспирологической, однако полной ясности нет.