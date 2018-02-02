Арбитражный суд назначил дату рассмотрения дела "НПО автоматики"

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск от гендиректора НПО "Автоматики" Андрея Мисюры к возглавляемому им предприятию. Мисюра оспаривает решение совета директоров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В картотеке дел Арбитражного суда есть два дела, которые касаются "НПО автоматики". Во-первых, АО "Научно-производственное объединение автоматики им. Семихатова" через суд пытается взыскать с экс-генерального директора, а ныне советника главы НПО Леонида Шалимова более 2,6 млн руб. Причины взыскания такого долга не уточняются. Заседание назначено на 6 марта.

А, во-вторых, 25 января 2018 года Андрей Мисюра подал исковое заявление в адрес "НПО". Причина - оспаривание решения совета директоров предприятия. Заседание состоится 15 марта.

Напомним, в мае 2016 года гендиректор екатеринбургского предприятия "НПО автоматики" Леонид Шалимов ушел в отставку после того, как были названы причины срыва пуска ракеты-носителя "Союз 2.1а" на космодроме Восточный 27 апреля 2016 года. Предприятие, которым руководил Шалимов, изготовило кабель не по конструкторской документации. Несколько дней на предприятии работала спецкомиссия, созданная вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Ранее президент Владимир Путин заявил о неполном служебном соответствии директора, Шалимова отстранили от работы. После в мае 2016 года был назначен новый директор - Андрей Мисюра.