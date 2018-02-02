Искусственный остров на реке Миасс под конгресс-холл построит магнитогорская компания за 29 млн рублей

Магнитогорска компании АО ПО "Монтажник" признана победителем конкурентных переговоров на выполнение работ по устройству искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра. Компания оценила свою работу в 29 млн рублей.

В конкурентных переговорах также участвовало АО "ЮУ КЖСИ", которое предложило выполнить работы по устройству искусственного острова за 29,7 млн руб.

Стоит отметить, что начальная цена договора в рамках проведения конкурентных переговоров не устанавливалась, а определялась заказчиком на основании результатов анализа поступивших предложений от участников.

Компании-победителю необходимо выполнить работы в два эта. Первый этап включает устройство перемычек (защитных дамб), системы водоотлива и водоотлив с право- и левобережных сторон, а также отсыпку искусственного земельного участка. На это организации дается четыре месяца с момента получения исходно-разрешительной документации.

В ходе второго этапа необходимо провести разборку перемычек (защитных дамб) с перемещением грунтов в искусственный земельный участок.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в Челябинске аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Миасс для строительства общественно-делового центра признан несостоявшимся. Заявку на торги подало только хозяйственное партнерство "Конгресс-холл". Однако именно с ним будет заключен договор стоимостью 4 млн рублей. Участок площадью 10 265 кв. метров будет примыкать к левому берегу в границах улиц Береговая - Братьев Кашириных.