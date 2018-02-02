В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено уголовное дело

Следователи Дагестана возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова по факту превышения им должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.

Установлено, что в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв. м. на улице Тимирязева в Махачкале с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю.

На основании данного плана в мае 2015 года строительной организации ООО "Гранит было выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома по указанному адресу. "В результате незаконных действий Гитинова М.А. под зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий горожанину, в том числе на котором ООО "Гранит" выполнены строительные работы по закладке фундамента", - говорится в сообщении.

В феврале 2017 года по иску гражданина к городской администрации суд постановил снести за счет администрации города объект незавершенного строительства – фундамент 12-этажного многоквартирного жилого дома. "Стоимость работ по демонтажу незавершенных конструкций строения на земельном участке местного жителя и вывоза мусора составляет около 4 млн рублей. Противоправными действиями Гитинова администрации города причинен ущерб на сумму около 4 млн рублей, тем самым существенно нарушены права и законные интересы муниципалитета и причинены тяжкие последствия",- говорится в сообщении ведомства.

Следователи продолжают обыски и выемки документации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что силовики проводят обыск в доме главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В рамках дела уже проведены обыски у подчиненных Мусаева, в том числе у должностных лиц мэрии, занимавшихся подготовкой пакета документов, касающихся передачи данного земельного участка.