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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 5


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
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экономика ;
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В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено уголовное дело
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(2005) | Фото: makhachkala.dgu.ru

Следователи Дагестана возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова по факту превышения им должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.
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Установлено, что в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв. м. на улице Тимирязева в Махачкале с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю.

На основании данного плана в мае 2015 года строительной организации ООО "Гранит было выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома по указанному адресу. "В результате незаконных действий Гитинова М.А. под зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий горожанину, в том числе на котором ООО "Гранит" выполнены строительные работы по закладке фундамента", - говорится в сообщении.

В феврале 2017 года по иску гражданина к городской администрации суд постановил снести за счет администрации города объект незавершенного строительства – фундамент 12-этажного многоквартирного жилого дома. "Стоимость работ по демонтажу незавершенных конструкций строения на земельном участке местного жителя и вывоза мусора составляет около 4 млн рублей. Противоправными действиями Гитинова администрации города причинен ущерб на сумму около 4 млн рублей, тем самым существенно нарушены права и законные интересы муниципалитета и причинены тяжкие последствия",- говорится в сообщении ведомства.

Следователи продолжают обыски и выемки документации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что силовики проводят обыск в доме главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В рамках дела уже проведены обыски у подчиненных Мусаева, в том числе у должностных лиц мэрии, занимавшихся подготовкой пакета документов, касающихся передачи данного земельного участка.

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02.02.2018 11:37 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:37 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.02.2018 10:31 Мск
В доме главного архитектора Махачкалы проводится обыск








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В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено уголовное дело
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