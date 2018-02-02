Евгений Куйвашев и Александр Попов открыли после реконструкции инфекционное отделение госпиталя Росгвардии в Екатеринбурге

Сегодня Губернатор Евгений Куйвашев и командующий Уральским округом войск Росгвардии Александр Попов провели торжественное открытие инфекционного отделения военного клинического госпиталя Росгвардии, сообщили Накануне.RU в депfртаменте информационной политики губернатора.

В новом отделении будет оказываться медицинская помощь военнослужащим, росгвардейцам, сотрудникам органов внутренних дел, военным пенсионерам из регионов УрФО и других субъектов Российской Федерации.

"В этом году инфекционное отделение госпиталя отметит юбилей – 30 лет с начала работы. Поэтому новый корпус можно считать отличным подарком к этой дате. Это важное событие не только для работников госпиталя и военнослужащих, но и для всех нас, уральцев", – отметил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, деятельность Росгвардии имеет большое значение для Свердловской области.

"Сохранение здоровья военнослужащих, ветеранов, членов их семей является приоритетом в деятельности руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Особые слова благодарности хочу сказать медицинскому персоналу, который оказывает квалифицированную помощь, сохраняет жизнь и здоровье военнослужащих и вносит весомый вклад в выполнение наших служебно-боевых задач", – сказал Александр Попов.

В обновленном корпусе появилось все необходимое оборудование для эффективной диагностики и лечения пациентов. Также, в новое отделение, в одно из немногих в Свердловской области, установили аппарат "Фиброскан", который поможет страдающим хроническим гепатитом.

Военный клинический госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге имеет 21 лечебно-диагностическое отделение. За год в госпитале проходят лечение более 5 тысяч пациентов.

Медицинский персонал всего госпиталя имеет опыт работы во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Также они были задействованы во время проведения крупных международных мероприятий — саммита ШОС в Екатеринбурге и Олимпийских игр в Сочи.

Сегодня перед сотрудниками госпиталя стоят задачи по медицинскому обеспечению личного состава, который будет следить за порядком во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

Напомним, что в ноябре 2017 года Евгений Куйвашев и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов посещали госпиталь Росгвардии на Широкой речке и также отмечали важную миссию лечебного учреждения в свете подготовки региона к мундиалю.