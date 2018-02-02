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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
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Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Прокуратура Тюменской области после пожара на Олимпийской нашла 80 домов с опасной облицовкой
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Тюмень Олимпийская пожар (2018) | Фото: vk.com

Прокуратура Тюменской области совместно с МЧС подвели предварительные итоги обследования зданий и жилых домов, обшитых фасадными системами, аналогичными сгоревшим конструкциям 9-ти этажного жилого дома по ул. Олимпийской в Тюмени. Стройматериалы в 80 домах вызвали подозрения экспертов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе мониторинга эксперты проверили противопожарную безопасность 837 зданий с фасадными конструкциями. Облицовочный материал 80 домов в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Тюменском, Аромашевском, Голышмановском, Ярковском и Уватском районах, вызвал подозрение.

"Специалисты МЧС произвели отбор фрагментов фасадных систем, по которым назначены соответствующие экспертизы по определению степени их горючести. По результатам экспертиз при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - уточнили в прокуратуре.

Помимо этого в рамках проведенных обследований прокуроры выявили 125 иных нарушений правил пожарной безопасности, не связанных с горючестью облицовочного фасадного материала.

Как сообщало Накануне.RU, дом загорелся вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в поджоге здания арестован. Пострадавшие жильцы расселены в гостиницу "Колос", город и область помогут им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад.

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02.02.2018 11:17 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
13:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.01.2018 15:48 Мск
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В Тюмени ведётся проверка в связи с пожаром в жилом доме

Ранее 08.01.2018 18:15 Мск
В Тюмени произошел крупный пожар в девятиэтажке








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Прокуратура Тюменской области после пожара на Олимпийской нашла 80 домов с опасной облицовкой
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