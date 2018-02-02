Прокуратура Тюменской области после пожара на Олимпийской нашла 80 домов с опасной облицовкой

Прокуратура Тюменской области совместно с МЧС подвели предварительные итоги обследования зданий и жилых домов, обшитых фасадными системами, аналогичными сгоревшим конструкциям 9-ти этажного жилого дома по ул. Олимпийской в Тюмени. Стройматериалы в 80 домах вызвали подозрения экспертов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе мониторинга эксперты проверили противопожарную безопасность 837 зданий с фасадными конструкциями. Облицовочный материал 80 домов в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Тюменском, Аромашевском, Голышмановском, Ярковском и Уватском районах, вызвал подозрение.

"Специалисты МЧС произвели отбор фрагментов фасадных систем, по которым назначены соответствующие экспертизы по определению степени их горючести. По результатам экспертиз при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - уточнили в прокуратуре.

Помимо этого в рамках проведенных обследований прокуроры выявили 125 иных нарушений правил пожарной безопасности, не связанных с горючестью облицовочного фасадного материала.

Как сообщало Накануне.RU, дом загорелся вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в поджоге здания арестован. Пострадавшие жильцы расселены в гостиницу "Колос", город и область помогут им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад.