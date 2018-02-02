Дороги в Курганской области изношены на 70%

Износ автомобильных дорог в Курганской области составляет почти 70% - об итогах реализации госпрограммы региона "Развитие автомобильных дорог в 2014-2017 годах" рассказали на заседании правления ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской области".

За отчетный период дорожники ввели в эксплуатацию 131 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, также выполнен ремонт 400 км автодорог и 24 мостов, сообщили Накануне.RU в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья.

"Бюджетные инвестиции в строительство автомобильных дорог за указанный период составили 1 млрд 998 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 млрд 178 млн рублей. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 30,9%", - отметили в департаменте.

На 2018 год расходы на дорожное хозяйство планируются в размере 3 млрд 602 млн рублей, из них 2 млрд 386 млн рублей - по государственной программе Курганской области "Развитие автомобильных дорог", а 447 млн рублей - по государственной программе Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий".