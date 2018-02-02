В правительстве Пермского края может появиться президиум

Глава Прикамья Максим Решетников рассматривает возможность создания в краевом правительстве президиума. Соответствующий законопроект губернатор внес на рассмотрение в региональный парламент, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из пояснительной записки к проекту, инициатива вовсе не предполагает что президиум обязательно будет создан. Закон лишь предполагает возможность его создания по решению председателя краевого правительства. Отметим, что в Пермском крае правительство возглавляет губернатор.

"Заседания президиума правительства проводятся по мере необходимости. Решения принимаются большинством голосов от общего состава президиума правительства Пермского края", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Отмечается, что новая структура может быть создана для "решения отдельных вопросов".