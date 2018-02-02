На Уралвагонзаводе провели флешмоб к 75-летию Сталинградской битвы

75-летию победы в Сталинградской битве работники нижнетагильского Уралвагонзавода посвятили ряд патриотических мероприятий. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, помимо уроков мужества, интеллектуального тематического турнира, был также проведен и патриотический флешмоб.

Во время обычной экскурсии для школьников и ветеранов в ангаре музея бронетанковой техники УВЗ внезапно погас свет. Неожиданно в толпе запели песню "Поклонимся великим тем годам" - она посвящена Сталинградской битве. А из Т-34 появились "танкисты" в форме военных лет.

Участники флешмоба записали и отправили в город на Волге видеообращение, которое транслировалось на волгоградском ГТРК. В нем они поздравили жителей города-героя с юбилеем великого сражения: "Память об этих страшных днях объединяет нас: тагильчан и волгоградцев. И только благодаря активной жизненной позиции и любви к своей Родине мы будем сильнее. Нельзя оставаться равнодушными! С Победой, Сталинград! С праздником, Волгоград!".

Истории участников тех событий звучали на уроках мужества в музеях УВЗ. О Екатерине Молчановой, работавшей санитаркой в сталинградском госпитале, рассказывал ее сын. О Семене Журавлеве, который ушел на фронт добровольцем в июне 41-го, выстоял все 200 дней Сталинградской битвы и встретил Победу у подножия Рейхстага, говорила его дочь. Внуки и правнуки Галины Темненко рассказали, как их бабушка работала в первой гвардейской фронтовой бригаде Татьяны Бревновой.

Тема Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы и Уралвагонзавода стала заглавной в тематической игре "Что? Где? Когда?". Проверить свои знания пришли более 200 человек. 43 команды - школьники, студенты, работники и ветераны Уралвагонзавода – претендовали на победу в интеллектуальной игре. А для тех, кто на турнир прийти не смог, в официальной группе Уралвагонзавода Вконтакте и на городском портале прошли тесты на знание событий Сталинградской битвы.

"Казалось бы, две такие удаленные друг от друга точки – Нижний Тагил и Сталинград, но очень многое связывает два наших города. В 1942 году на УВЗ был эвакуирован Сталинградский тракторный завод и почти 2,5 тыс. сталинградцев. Многие остались в Нижнем Тагиле навсегда и стали уралвагонзаводцами. А 7 ноября 1942 года на Сталинградский фронт была отправлена танковая колонна "Тагильский рабочий", построенная на деньги трудящихся Нижнего Тагила. Она состояла из 24 танков Т-34 и приняла активное участие в боевых действиях на Сталинградском фронте. Об этом нельзя забывать", - отметила директор выставочного комплекса Алла Пислегина.