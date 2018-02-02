В Воронеже возобновили отлов бездомных животных

Власти Воронежа сообщили о возобновлении отлова бездомных животных. Средства на соответствующие цели из бюджета региона поступили в управы районов.

Об этом рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской администрации. В ведомстве отметили, что в управах уже накопилось много заявок о многочисленных стаях собак в разных районах города, которые представляют опасность для местных жителей. Ситуацию осложняют выявляемые ветеринарными службами случаи бешенства у собак и кошек. При этом воронежские власти подчеркивают, что отлов бродячих животных ведется исходя из принципа гуманного обращения.