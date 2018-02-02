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от издателя  |  комментариев: 12


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экономика ;
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Вывод денег за рубеж. Екатеринбургская таможня раскрыла аферу на 400 млн
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургской таможней раскрыта афера на 400 млн руб. Криминальная схема по выводу денег за рубеж раскрыта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни.

В 2017 году некое ООО "Ф", выступая в качестве покупателя, заключило 169 внешнеторговых контрактов. Фирма предоставляла в банк подложные документы - недействительные декларации на товар, а фирма была открыта на подставное лицо.

"После проверки отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни преступная схема была раскрыта, факты осуществления незаконных валютных операций доказаны. Возбуждено 168 дел об административных правонарушениях на общую сумму более 366 млн руб. А в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело", - сообщили в Екатеринбургской таможне.

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02.02.2018 11:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:59 Екб


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Вывод денег за рубеж. Екатеринбургская таможня раскрыла аферу на 400 млн
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