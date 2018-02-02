Вывод денег за рубеж. Екатеринбургская таможня раскрыла аферу на 400 млн

Екатеринбургской таможней раскрыта афера на 400 млн руб. Криминальная схема по выводу денег за рубеж раскрыта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни.

В 2017 году некое ООО "Ф", выступая в качестве покупателя, заключило 169 внешнеторговых контрактов. Фирма предоставляла в банк подложные документы - недействительные декларации на товар, а фирма была открыта на подставное лицо.

"После проверки отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни преступная схема была раскрыта, факты осуществления незаконных валютных операций доказаны. Возбуждено 168 дел об административных правонарушениях на общую сумму более 366 млн руб. А в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело", - сообщили в Екатеринбургской таможне.