Теракт готовился не один день, - минобороны ДНР

Выстрел из гранатомета по зданию министерства обороны ДНР готовился не один день и преследовал цель дестабилизации ситуации в республике. Об этом заявила пресс-служба атакованного ведомства.

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Министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил, что налицо работа специалистов.

"Управляемое устройство мы обнаружили. Оно не уничтожено. Второй заряд не сработал. Для них нужны были считанные минуты, потому что патрули ходят регулярно. Я думаю, что, скорее всего, это СБУ или ГУР Украины, которые забросили сюда диверсантов. Это работа специалистов, и она является предметом не одного дня подготовки", - сказал Кононов.

Также стало известно, что над зданием министерства обороны был замечен беспилотный летательный аппарат.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, здание Минобороны ДНР было обстреляно из гранатомета.