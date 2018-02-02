В Тюмени могут повысить налоговые ставки для игорного бизнеса

Депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект, предполагающий изменений правил налогообложения для игорного бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий предлагает включить дополнительные объекты налогообложения и установить для них и уже действующих объектов максимальные налоговые ставки.

"Ставки налога устанавливаются законами субъектов РФ в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Федеральным законом минимальные и максимальные ставки налога увеличены в два раза. Кроме того, в число объектов налогообложения включены процессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор. Проектом закона предлагается дополнить перечень объектов налогообложения по налогу на игорный бизнес, а также установить на территории юга Тюменской области предельные значения налоговых ставок на игорный бизнес в отношении вновь установленных и действующих объектов налогообложения. Следует отметить, что повышение налоговых ставок по налогу на игорный бизнес приведет к увеличению поступлений в бюджет", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ставка налога за один процессинговый центр букмекерской конторы составит 250 тыс. руб., за процессинговый центр тотализатора – 250 тыс. руб., за процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора – 3 млн руб., за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы – 3 млн руб., за пункт приема ставок тотализатора – 14 тыс. руб. и за пункт приема ставок букмекерской конторы – 14 тыс. руб.

Законопроект будет рассмотрен 15 февраля на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы.