В доме главного архитектора Махачкалы проводится обыск

В доме главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова проводится обыск, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, сотрудники силовых структур оцепили дом и проводят внутри следственно-оперативные мероприятия, сам Гитинов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Официальных комментариев в связи с данной информацией пока нет.

Как сообщало Накануне.RU, ранее мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В рамках дела уже проведены обыски у подчиненных Мусаева, в том числе у должностных лиц мэрии, занимавшихся подготовкой пакета документов, касающихся передачи данного земельного участка.

Напомним, Муса Мусаев был задержан 19 января. Несколько дней спустя мэр был арестован и взят под стражу.