В Челябинске пройдет митинг "Россия за мир"

В Челябинске 3 февраля пройдет патриотический митинг "Россия за мир!", сообщили Накануне.RU организаторы.

Цель мероприятия – объединение южноуральцев в связи со внешними угрозами, которые поступают в адрес страны.

"Мероприятие проводится, чтобы еще раз напомнить всем жителям области, что мы – единая и великая страна со своей историей и традициями, почтить память героев Великой Отечественной войны, обратить внимание на проблемы молодежи", – рассказал председатель ЧРО ВО "Доброволец", сопредседатель челябинского ОНФ Евгений Коробейников.

Ожидается, что в митинге примут участие более 4 тысяч человек.