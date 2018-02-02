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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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"Партия Дела" - о визите Путина на "Ростсельмаш": Национально-ориентированное производство получает усиление
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Ростсельмаш, Владимир Путин, Константин Бабкин (2018) | Фото: kremlin.ru

Проведение заседания президиума Госсовета на известном ростовском производстве как минимум ставит под вопрос "либеральные подходы" к развитию отечественной промышленности. Поручения федеральным министрам на этот раз давались с подачи регионов, критикующих банки, и представителей реального сектора, не признающих авторитет ВТО.
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Председатель совета директоров "Ростсельмаша", лидер "Партии Дела" Константин Бабкин на заседании президиума Госсовета поставил вопрос о том, что деньги из российского бюджета, выделяемые в рамках государственных субсидий, не всегда тратятся на закупку отечественной техники.

"Такая же проблема есть в отношении льготных кредитов федерального Министерства сельского хозяйства. Там нет требования покупать именно российскую технику на эти льготные кредиты. И, по нашим оценкам, за счет вот такого "либерального" подхода к распределению государственных денег российские производители теряют порядка 15%", - сказал Бабкин.

Он отметил, что пока не принято постановление, которое отличает российскую технику от иностранной по глубине производства. И неплохо было бы завершить такую работу. Однако это предложение встретило противодействие со стороны министра экономического развития. "Надо, чтобы нам дали посмотреть, чтобы это потом не вызвало последствий с точки зрения ВТО. Но мы это отработаем вместе с Минпромторгом", - сказал Максим Орешкин, не раз выступавший в защиту Всемирной торговой организации.

Но понимания со стороны президента он не нашел. Путин заявил, что поддержка своих предприятий "вещь абсолютно законная" даже в рамках международной организации. И несмотря на настойчивость министра ("Нет, там просто ВТО. Мы можем принять. Если примем неправильно… Вот мы с Минсельхозом отрабатываем и значительно их предложения улучшаем", - продолжал Орешкин), глава государства поручил рассмотреть и принять к исполнению инициативу лидера "Партии Дела".

Ростсельмаш, Владимир Путин, Константин Бабкин(2018)|Фото: kremlin.ru

На Госсовете ключевым представителям либеральной команды - Набиуллиной, Силуанову и Орешкину - пришлось отчитываться о своей деятельности по поддержке отечественной промышленности в присутствии самого последовательного противника либерального курса - автора подготовленной в Торгово-промышленной палате экономической стратегии, альтернативной либеральной, Константина Бабкина, отметил секретарь федерального совета "Партии Дела", кандидат экономических наук Алексей Лапушкин. И это событие - знаковое для понимания властной конфигурации после выборов 18 марта, считает он.

Алексей Лапушкин(2017)|Фото: Партия дела"Перед началом заседания в ходе посещения завода Владимир Путин подчеркнул эффективность протекционистских мер по поддержке российского сельхозмашиностроения, принятых еще в период его премьерства, и заявил, что такая политика будет проводиться и в дальнейшем. Впоследствии уже на заседании президиума Госсовета он поддержал все предложения министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и Константина Бабкина по расширению протекционистских мер для защиты российского машиностроения. На мой взгляд, в предстоящей после окончания президентских выборов борьбе за командные высоты в новом правительстве Владимир Путин уравновешивает позиции прозападных либералов представителями национально-ориентированной промышленной элиты. Приведет ли это к смене экономического курса? Не знаю. Но сам по себе тренд внушает сдержанный оптимизм", - прокомментировал заседание Лапушкин.

Ростсельмаш, Владимир Путин, Константин Бабкин(2018)|Фото: kremlin.ru

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02.02.2018 13:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:12 Екб


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