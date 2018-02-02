"Уралмаш, доброй ночи!" В Екатеринбурге в одном из районов отключили электричество

В Екатеринбурге в одном из районов частично отключили электричество. Жители района Уралмаш сообщили об этом в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В группе "Инцидент. Екатеринбурге" появилась запись о том, что в 23.47 у людей отключили электричество. В комментариях выяснилось, что на некоторых улицах свет не отключали.

"На всём Уралмаше отключили свет! Доброй ночи!", - пишут жители Уралмаша.

Темнота "поглотила" ул. Победы, Уральских Рабочих, Республиканскую, Индустрии, 40 лет Октября. А вот на Орджоникидзевском проспекте никто свет не выключал.

Около часа ночи свет стал поступать в дома.