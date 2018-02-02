В Зауралье молодой вор монтировкой забил до смерти пенсионера

В Зауралье по горячим следам раскрыли убийство пенсионера.

29 января этого года в одном из сел Катайского района в своем доме обнаружено тело мужчины 1939 года рождения с признаками насильственной смерти, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Подозреваемый в совершении преступления - 25-летний местный житель - сейчас задержан.

По версии следствия, злоумышленник пробрался в дом к пенсионеру, чтобы украсть у него деньги - монтировкой он несколько раз ударил мужчину по голове, отчего последний скончался на месте. После этого нападавший похитил из дома 32 тыс. рублей и скрылся. Тело пенсионера обнаружил на следующий день соцработник.

"Сейчас мужчине предъявлено обвинение, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления", - добавили в СК.