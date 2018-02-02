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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Минстрой Челябинской области выступил за банкротство застройщика ЖК "Яркая жизнь"
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башенный кран (2017) | Фото: tehnoverh.ru

Дольщика жилого комплекса "Яркая жизнь" объяснили порядок и последствия вступления застройщиков микрорайона в процедуру банкротства. Встреча с независимым юристом прошла на площадке регионального минстроя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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Юрист Вячеслав Коробейников посоветовал дольщикам сообща инициировать процедуру банкротства сразу всех четырех застройщиков. Об обоснованности такого решения говорят и в минстрое Челябинской области.

По словам начальника управления строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Андрея Фалейчика, банкротство, это самый вероятный вариант развития событий.

"Именно такой сценарий описан в "дорожной карте", которую мы представили дольщикам. Введение наблюдения позволит пустить все найденные средства на достройку домов и удовлетворение требований граждан", - отметил он.

Вячеслав Коробейников считает, что это единственный способ пустить средства на строительство. "Хорошо, если на всех четырех объектах будет один управляющий. Его полномочия позволят выяснить, куда ведут денежные потоки и аннулировать некоторые сделки", - добавил он.

Так, в настоящий момент у застройщика есть один актив – недостроенное нежилое здание в высокой степени готовности. Инвестор готов рассчитаться перед застройщиком после ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, уголовное дело по факту хищения денег дольщиков ЖК "Яркая жизнь" было возбуждено в ноябре. Речь идет о многоквартирных домах микрорайона "Яркая жизнь" со строительными номерами 3, 6, 7, 8, расположенных в микрорайоне № 51А жилого района №11 Краснопольской площадки №1 в Курчатовском районе Челябинска.

В этих домах заключен 281 договор долевого участия. Строительство объектов осуществляют четыре застройщика, единой управляющей организацией указанных застройщиков является ООО "Майлстоун Девелопмент".

Добавим, что один из учредителей застройщиков Антон Дудин уже продолжительное время находится в США и на контакт не выходит.

Другие новости по темам: минстрой, дольщики, Яркая жизнь, банкроство,
02.02.2018 09:53 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:53 Екб


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Минстрой Челябинской области выступил за банкротство застройщика ЖК "Яркая жизнь"
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