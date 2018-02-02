Минстрой Челябинской области выступил за банкротство застройщика ЖК "Яркая жизнь"

Дольщика жилого комплекса "Яркая жизнь" объяснили порядок и последствия вступления застройщиков микрорайона в процедуру банкротства. Встреча с независимым юристом прошла на площадке регионального минстроя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Юрист Вячеслав Коробейников посоветовал дольщикам сообща инициировать процедуру банкротства сразу всех четырех застройщиков. Об обоснованности такого решения говорят и в минстрое Челябинской области.

По словам начальника управления строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Андрея Фалейчика, банкротство, это самый вероятный вариант развития событий.

"Именно такой сценарий описан в "дорожной карте", которую мы представили дольщикам. Введение наблюдения позволит пустить все найденные средства на достройку домов и удовлетворение требований граждан", - отметил он.

Вячеслав Коробейников считает, что это единственный способ пустить средства на строительство. "Хорошо, если на всех четырех объектах будет один управляющий. Его полномочия позволят выяснить, куда ведут денежные потоки и аннулировать некоторые сделки", - добавил он.

Так, в настоящий момент у застройщика есть один актив – недостроенное нежилое здание в высокой степени готовности. Инвестор готов рассчитаться перед застройщиком после ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, уголовное дело по факту хищения денег дольщиков ЖК "Яркая жизнь" было возбуждено в ноябре. Речь идет о многоквартирных домах микрорайона "Яркая жизнь" со строительными номерами 3, 6, 7, 8, расположенных в микрорайоне № 51А жилого района №11 Краснопольской площадки №1 в Курчатовском районе Челябинска.

В этих домах заключен 281 договор долевого участия. Строительство объектов осуществляют четыре застройщика, единой управляющей организацией указанных застройщиков является ООО "Майлстоун Девелопмент".

Добавим, что один из учредителей застройщиков Антон Дудин уже продолжительное время находится в США и на контакт не выходит.