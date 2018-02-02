Евгений Куйвашев обсудил с епископом Панкратием реализацию проекта "Свет Валаама"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с епископом Троицким, игуменом Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Панкратием, чтобы обсудить реализацию проекта "Свет Валаама".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, одно из направлений проекта – проведение выступлений Хора Валаамского монастыря в городах России.

Главной задачей выступления хора является формирование духовно-нравственной культуры общества. Епископ обратился к главе региона с целью оказания поддержки в проведении выступлений Хора Валаамского монастыря в Свердловской области.

"Я неравнодушен к Уралу, к его природе и его людям. Екатеринбург тоже место особое, священное место. С хором Валаамского монастыря мы много где побывали, в том числе за рубежом, были даже в Сирии. Хор исполняет не только духовные композиции, но и народные, советскую классику – то, что народ любит. И когда мне сказали, что мы будем в Екатеринбурге, я подумал: надо поговорить, чтобы не только хор, а как в прошлый раз, когда мы приехали со святынями, иконами, частицами мощей, тогда владыка торжественно встретил нас, были службы в Храме на Крови, мы побывали в Верхотурье, на Ганиной Яме", – сказал епископ Панкратий.

Планируется, что выступление хора смогут увидеть жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.