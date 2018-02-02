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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 5


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02.02.2018
экономика ;
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Тюменский парламентарий предлагает в два раза снизить налоговую ставку на автомобили эконом-класса
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(2004) |

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Михаил Селюков прорабатывает вопрос снижения налоговой ставки для автомобилистов, владеющих автомобилями мощностью от 100 до 150 лошадиных сил. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил сам парламентарий.

"Жители Тюменской области, владельцы автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил, семь лет не платили налог. Сейчас эту льготу убрали. И люди этой категории должны платить по 30 руб. за лошадиную силу. Для сравнения - ставка на автомобили от 150 - 200 лошадиных сил составляет 38 руб. за лошадиную силу. Получается, разница небольшая, однако в категории от 100 до 150 лошадиных сил машина стоит порядка 500 тыс. руб, а в следующей категории машина может стоить 3 млн руб. Считаю, что стоит подумать о том, чтобы сделать ставку налога в два раза меньше - 15 руб. за лошадиную силу. Во многих субъектах РФ установлена именно такая ставка. Однако, это пока лишь идея, как облегчить жизнь тюменцам, даже еще не законодательная инициатива. Любое снижение налоговой нагрузки - это выпадающие деньги из бюджета. Если мы сбалансируем эти деньги, то где-то в конце марта инициатива будет внесена в областную думу", - сообщил депутат.

Он также добавил, что было бы справедливо снизить налоговую ставку для владельцев автомобилей эконом-класса и поднять ее для владельцев автомобилей класса люкс.

"Это было бы справедливо, потому что человек, который готов 5-6 млн руб. заплатить за машину, может платить по максимальной ставке", - заявил Михаил Селюков.

Напомним, решение оставить без льгот водителей, владеющих автомобилями мощностью свыше 100 лошадиных сил, было принято 19 октября на заседании регионального парламента. Решение вызвало бурное обсуждение. Оппозиция назвала проект несвоевременным. Было отмечено, что маломощные авто могут позволить себе не состоятельные граждане. В ответ оппозиции депутат "единоросс" Владимир Ульянов заметил, что авто - дополнительное качество жизни, а не первоочередная потребность. Парламентарий также заявил, что доходная часть бюджета наращивается постепенно и эта мера не приведет к обнищанию населения. Отметим также, что тюменский активист разместил в интернете петицию, в которой требует отменить транспортный налог на машины эконом-класса или налог на бензин.

Другие новости по темам: Михаил Селюков, транспортный налог, лошадиные силы, ставка, автомобили
02.02.2018 10:16 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
12:16 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.10.2017 11:00 Мск
В Тюменской области предлагают освобождать от транспортного налога героев труда

Ранее 23.10.2017 14:06 Мск
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Ранее 19.10.2017 10:31 Мск
В Тюменской области множество владельцев легковых автомобилей лишатся налоговых льгот








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Тюменский парламентарий предлагает в два раза снизить налоговую ставку на автомобили эконом-класса
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