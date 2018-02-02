Правительство Югры официально ликвидирует Фонд поколений

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа на сегодняшнем заседании принимает распоряжение о ликвидации исполнительной дирекции Фонда поколений, передает корреспондент Накануне.RU.

Процедуру ликвидации проведет департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа. Распоряжение вступает в силу с 7 февраля 2018 г.

Напомним, Фонд поколений был создан в декабре 1994 г. Одна из целей фонда - создание дополнительных гарантий детям, молодежи, старшему поколению Югры. С 2018 г. из средств учреждения выплаты должны были получать дети, достигшие 18-летнего возраста. "Социальные программы Фонда поколений реализуются за счет доходов от его финансово-хозяйственной деятельности", - говорилось в уставе учреждения.

Однако правительство приняло решение ликвидировать Фонд. Параллельно с 2018 г. введены единовременные выплаты для югорчан, родившихся с 1993 г. по 31 декабря 2017 г.