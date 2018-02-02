ЦБ отозвал лицензии у двух коммерческих банков

Центральный банк России отозвал лицензии у двух коммерческих банков и ввел временную администрацию в каждом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора, под санкции попади "ПартнерКапиталБанк" и "Расчетно-Кредитный Банк".

По данным ЦБ, бизнес-модель "ПартнерКапиталБанк" была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, что привело к значительному объему проблемной задолженности. При этом банк уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.

"Банк не соблюдал требования закона и нормативных актов Банка России о противодействии "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во второй половине 2017 года кредитной организацией активно проводились сомнительные транзитные операции", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении "ПартнерКапиталБанк" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. "Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе "ПартнерКапиталБанк" с рынка банковских услуг", - говорится в сообщении банка.

Второй "лишенец" - банк "Расчетно-Кредитный Банк". ЦБ считает, что система внутреннего контроля банка была неэффективной, из-за чего банком допускались многочисленные нарушения законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Деятельность ООО "РКБ" на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, считает регулятор.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО "РКБ" меры надзорного реагирования. "Руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО "РКБ" с рынка банковских услуг", - говорится в сообщении ЦБ.