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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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В Екатеринбурге появились открытки с изображением телебашни
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открытки с телебашней, Екатеринбург (2018) | Фото: vk.com/aspyd_n1

В Екатеринбурге появились открытки с изображением телебашни. Создатели проекта "Горнозаводская Цивилизация" решили вырезать образ башни на открытке, тем самым создать пустоту.

"Башня может исчезнуть и останется лишь пустота на этих открытках", - пишут на своей социальной странице авторы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Тираж открыток - 100 штук.

открытки с телебашней, Екатеринбург(2018)|Фото: vk.com/aspyd_n1

открытки с телебашней, Екатеринбург(2018)|Фото: vk.com/aspyd_n1

"Мы уверены, что такая инициатива способна привлечь внимание неравнодушной общественности к проблеме сноса местной достопримечательности. Если она найдет свой отклик среди горожан, то, возможно, решение о сносе башни сможет измениться в противоположную сторону", - сообщили авторы проекта.

Напомним, что представителям КПРФ согласовали проведение митинга в Екатеринбурге против сноса телебашни. Сбор намечен на 10 февраля.

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02.02.2018 09:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:49 Екб


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В Екатеринбурге появились открытки с изображением телебашни
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