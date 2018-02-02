В Екатеринбурге появились открытки с изображением телебашни. Создатели проекта "Горнозаводская Цивилизация" решили вырезать образ башни на открытке, тем самым создать пустоту.

"Башня может исчезнуть и останется лишь пустота на этих открытках", - пишут на своей социальной странице авторы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Тираж открыток - 100 штук.

"Мы уверены, что такая инициатива способна привлечь внимание неравнодушной общественности к проблеме сноса местной достопримечательности. Если она найдет свой отклик среди горожан, то, возможно, решение о сносе башни сможет измениться в противоположную сторону", - сообщили авторы проекта.

Напомним, что представителям КПРФ согласовали проведение митинга в Екатеринбурге против сноса телебашни. Сбор намечен на 10 февраля.