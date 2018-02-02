На Южном Урале осудили педофила, который изнасиловал ребенка, а потом сжег его тело

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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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На Южном Урале осудили педофила, который изнасиловал ребенка, а потом сжег его тело
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Челябинске осудили 27-летнего жителя Карабаша за жестокую расправу над подростком.
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В апреле прошлого года неоднократно судимый мужчина заманил в свой дом ранее незнакомого 14-летнего подростка, где изнасиловал его - после чего, злоумышленник убил ребенка, нанеся несколько ударов неустановленными предметами.

"В целях сокрытия совершенного преступления мужчина переместил труп в соседний заброшенный дом, где обложил тело строительным мусором и поджёг", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Решением суда злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 20 лет, также с него в пользу родителей погибшего мальчика взыскан моральный вред в сумме 1,2 млн рублей.

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02.02.2018 09:17 Мск | Карабаш | Михаил Белокрылов
11:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.12.2017 11:31 Мск
В Челябинской области рецидивист изнасиловал и убил 14-летнего психбольного мальчика, а потом поджег его тело








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На Южном Урале осудили педофила, который изнасиловал ребенка, а потом сжег его тело
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