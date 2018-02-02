На Южном Урале осудили педофила, который изнасиловал ребенка, а потом сжег его тело

В Челябинске осудили 27-летнего жителя Карабаша за жестокую расправу над подростком.

В апреле прошлого года неоднократно судимый мужчина заманил в свой дом ранее незнакомого 14-летнего подростка, где изнасиловал его - после чего, злоумышленник убил ребенка, нанеся несколько ударов неустановленными предметами.

"В целях сокрытия совершенного преступления мужчина переместил труп в соседний заброшенный дом, где обложил тело строительным мусором и поджёг", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Решением суда злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 20 лет, также с него в пользу родителей погибшего мальчика взыскан моральный вред в сумме 1,2 млн рублей.