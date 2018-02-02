Челябинские фристайлисты отправились на Сахалин для подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане

1 февраля спортсмены сборной команды России по ски-кроссу отправились на Сахалин для подготовки к Олимпиаде. В составе сборной – три южноуральских скикроссмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства спорта.

Фристайлисты Егор Коротков, Игор Омелин и Анастасия Чирцова воспитанники южноуральских спортивных школ по фристайлу.

Со спортсменами на тренировочном мероприятии будут работать старший тренер сборной команды по ски-кроссу Леонид Мехряков, тренеры и специалисты Виктор Хорошилов, Иван Аникин, Андрей Кузык, Томаш Кнафель, Александр Миронов и массажист Дмитрий Тургенев.

Стоит отметить, что сразу по окончании Олимпийских игр в Пхенчане все фристайлисты отправятся на этап Кубка мира по фристайлу на Южный Урал.