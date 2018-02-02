Гаранина - нет, Смирнов в командировке: в Екатеринбурге опять объявили перерыв в деле о лишении мандатов депутатов гордумы

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня продолжает рассматривать дело в отношении двух депутатов городской думы - Михаила Гаранина и Владимира Смирнов. Их хотят лишить мандатов за сокрытие имущества, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ни один из депутатов опять не явился на заседание, хоть и были уведомлены о процессе. Предыдущее заседание уже было перенесено из-за командировки Гаранина. В этот раз в командировке - Смирнов. Суд решил не переносить заседание.

Представители от губернатора Свердловской области ходатайствовали о привлечении в качестве свидетеля представителя рабочей группы Марии Говдишь.

Речь идет о рабочей группе комиссии со сложным названием - "По координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области". Возглавляет эту рабочую группу лично первый вице-губернатор и бывший серый кардинал городской мэрии Владимир Тунгусов. Говдишь, согласно указу от 1 июня 2017 года, начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента кадровой политики губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, секретарь рабочей группы.

Представитель губернатора области просит продолжать рассмотрение только после опроса свидетеля. Представитель прокуратуры не согласилась с этим предложением, чтобы не переносить слушание.

Напомним, на одном из заседаний гордумы в прошлом году было отмечено, что Владимир Смирнов не предоставил данные об имеющихся у него нескольких квартирах в Екатеринбурге и гараже. Присутствующий на заседании представитель прокуратуры назвал это злостными нарушениями и отметил, что надзорное ведомство будет настаивать на досрочном прекращении полномочий Смирнова и Михаила Гаранина, у которого "еще более жесткие нарушения". У Гаранина выявлен иностранный счет во Франции.

В деле объявили перерыв. Следующее заседание 6 февраля.