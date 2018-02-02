Кадры, кредиты, технологии. Что регионы попросили у президента на Госсовете

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума Госсовета озвучил итоги опроса собственников и руководителей региональных промышленных предприятий. Их предложения для стимулирования развития экономики вошли в текст доклада рабочей группы, который должен стать основой для подготовки нормативных решений, передает корреспондент Накануне.RU.

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Бизнес в очередной раз заявил основными причинами, сдерживающими развитие промышленности, являются ограниченная доступность финансовых ресурсов и высокая стоимость заёмного финансирования. И хотя, по словам Якушева, политика ЦБ привела к снижению процентных ставок, большинство промышленников остановились именно на этой проблеме.

"На данный момент в банковской системе накоплена достаточная ликвидность для кредитования долгосрочных индустриальных проектов. В этой связи в настоящее время основным вопросом является стимулирование банковского сектора к увеличению объёмов, сроков и к снижению стоимости кредитования проекта в сфере промышленности", - сказал Якушев.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в своем выступлении отметила, что в 2017 г. восстановление кредитования коснулось, прежде всего, розницы, физлиц. Кредиты промышленности растут в семь раз медленнее. При этом значительная часть банков и значительную часть кредитов, которые дает предприятиям, дает на финансирование сделок слияний и поглощений: только по четырем банкам сумма таких сделок составляет 2,5 трлн руб.

Многие опрошенные промышленники отметили избыточно высокое требование к обеспечению кредитов.

"Большинство опрошенных респондентов отметили, что планируется проведение технологической модернизации своих предприятий. Реализация новых индустриальных проектов и модернизация действующих промышленных предприятий в российских регионах требует применения новых и перспективных технологических разработок", - сказал Владимир Якушев.

И здесь встает проблема отсутствия отечественных технологий. Регионы предложили доработать проект Национальной технологической инициативы: скорректировать перечень критичных для развития промышленности технологий; доработать механизм стимулирования спроса на российские технологии через систему государственного и муниципального заказа, а также спроса крупных государственных корпораций, чтобы обеспечить их ускоренное внедрение.Среди факторов, сдерживающих развитие промышленности, респонденты также отметили дефицит квалифицированных кадров. Для решения проблемы рабочая группа предложила распространить на все региона проект АСИ по внедрению кадрового стандарта обеспечения промышленного роста. Он создает критически важную связку: бизнес как заказчик, регион и образовательное учреждение.

"Реализация новых крупных инфраструктурных проектов даст увеличение производства продукции. Очевидно, что запуск таких долгосрочных проектов потребует дополнительного производства огромного количества техники, оборудования, конструкций и материалов, даст мощный толчок к созданию сотен тысяч высокопроизводительных новых рабочих мест. Разумеется, при условии, что государством в рамках предложения работы по импортозамещению будут определены жёсткие условия о безусловном приоритете использования отечественной промышленной продукции и местной рабочей силы при реализации таких проектов", - заявил Владимир Якушев.

Промышленный потенциал регионов РФ - это промышленный потенциал страны, сказал президент Владимир Путин, заверая заседание. Он отметил, что все решения, которые будут подготовлены и подписаны на основе доклада, должны "исполнялись неукоснительно".