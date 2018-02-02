Кадры, кредиты, технологии. Что регионы попросили у президента на Госсовете

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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
02.02.2018
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Новости
02.02.2018 08:40 Мск (10:40 Екб)
экономика | В России
Кадры, кредиты, технологии. Что регионы попросили у президента на Госсовете
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Госсовет, Владимир Якушев (2018) | Фото: kremlin.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума Госсовета озвучил итоги опроса собственников и руководителей региональных промышленных предприятий. Их предложения для стимулирования развития экономики вошли в текст доклада рабочей группы, который должен стать основой для подготовки нормативных решений, передает корреспондент Накануне.RU.
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Бизнес в очередной раз заявил основными причинами, сдерживающими развитие промышленности, являются ограниченная доступность финансовых ресурсов и высокая стоимость заёмного финансирования. И хотя, по словам Якушева, политика ЦБ привела к снижению процентных ставок, большинство промышленников остановились именно на этой проблеме.

"На данный момент в банковской системе накоплена достаточная ликвидность для кредитования долгосрочных индустриальных проектов. В этой связи в настоящее время основным вопросом является стимулирование банковского сектора к увеличению объёмов, сроков и к снижению стоимости кредитования проекта в сфере промышленности", - сказал Якушев.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в своем выступлении отметила, что в 2017 г. восстановление кредитования коснулось, прежде всего, розницы, физлиц. Кредиты промышленности растут в семь раз медленнее. При этом значительная часть банков и значительную часть кредитов, которые дает предприятиям, дает на финансирование сделок слияний и поглощений: только по четырем банкам сумма таких сделок составляет 2,5 трлн руб.

Многие опрошенные промышленники отметили избыточно высокое требование к обеспечению кредитов.

"Большинство опрошенных респондентов отметили, что планируется проведение технологической модернизации своих предприятий. Реализация новых индустриальных проектов и модернизация действующих промышленных предприятий в российских регионах требует применения новых и перспективных технологических разработок", - сказал Владимир Якушев.

Госсовет, Владимир Якушев(2018)|Фото: kremlin.ru

И здесь встает проблема отсутствия отечественных технологий. Регионы предложили доработать проект Национальной технологической инициативы: скорректировать перечень критичных для развития промышленности технологий; доработать механизм стимулирования спроса на российские технологии через систему государственного и муниципального заказа, а также спроса крупных государственных корпораций, чтобы обеспечить их ускоренное внедрение.Среди факторов, сдерживающих развитие промышленности, респонденты также отметили дефицит квалифицированных кадров. Для решения проблемы рабочая группа предложила распространить на все региона проект АСИ по внедрению кадрового стандарта обеспечения промышленного роста. Он создает критически важную связку: бизнес как заказчик, регион и образовательное учреждение.

"Реализация новых крупных инфраструктурных проектов даст увеличение производства продукции. Очевидно, что запуск таких долгосрочных проектов потребует дополнительного производства огромного количества техники, оборудования, конструкций и материалов, даст мощный толчок к созданию сотен тысяч высокопроизводительных новых рабочих мест. Разумеется, при условии, что государством в рамках предложения работы по импортозамещению будут определены жёсткие условия о безусловном приоритете использования отечественной промышленной продукции и местной рабочей силы при реализации таких проектов", - заявил Владимир Якушев.

Госсовет, Игорь Левитин, Владимир Путин, Владимир Якушев(2018)|Фото: kremlin.ru

Промышленный потенциал регионов РФ - это промышленный потенциал страны, сказал президент Владимир Путин, заверая заседание. Он отметил, что все решения, которые будут подготовлены и подписаны на основе доклада, должны "исполнялись неукоснительно".

Другие новости по темам: Владимир Якушев, Владимир Путин, президиум Госсовета
02.02.2018 08:40 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.02.2018 19:22 Мск
"Реализация инвестпроектов в субъектах РФ обеспечит дополнительный прирост ВВП страны на 1,4%". Якушев презентовал Путину доклад о развитии регионов

Ранее 01.02.2018 11:14 Мск
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Ранее 25.01.2018 08:50 Мск
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Кадры, кредиты, технологии. Что регионы попросили у президента на Госсовете
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