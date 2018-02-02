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Павел Грудинин: Донбасс включить в состав России! Корреспонденты Накануне.RU у трапа самолета встретились с кандидатом в президенты от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил Павлом Грудининым по завершении его визита в Екатеринбург. В довольно продолжительной беседе он подвел итоги поездки на Урал, рассказал о своей помощи Донбассу, об отношении к призыву некоторых политиков "бойкотировать" выборы, а также объяснил, что ему ближе: диктатура пролетариата или финский социализм.
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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Константин Бабкин – о Госсовете на "Ростсельмаше": Очередной шаг в нашем эволюционном развитии! Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ, прошедшее на "Ростсельмаше", стало во многом знаковым. На одной площадке встретились представители "противоборствующих лагерей": финансисты-монетаристы из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники с руководителями регионов. С участием Владимира Путина они обсуждали дорогие кредиты, притеснения отечественных производителей, дефицит кадров, что само по себе – редкость.
02.02.2018
экономика ;
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Губернатор Пермского края прокомментировал первые итоги ТОСЭР Чусовой
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Губернатор Пермского края, Максим Решетников (2017) | Фото: gazprom.ru

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время рабочего визита в Чусовой осмотрел площадку одного из резидентов ТОСЭР "Белый камень", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

"На примере развития ТОСЭРа Чусовой мы видим, что это очень эффективный механизм, который позволяет экономике моногородов существенно диверсифицировать, создать новые предприятия. И пусть предприятия пока не очень большие: как правило, на первом этапе работы предприятия создается около 100 рабочих мест. Но когда таких предприятий создается десяток, ситуация меняется комплексно", — прокомментировал промежуточные итоги работы механизма ТОСЭР в регионе Максим Решетников.

Напомним, "Белый камень" стал резидентом Чусового в октябре. Общество планировало увеличить в городе объемы добычи известкового щебня до 720 тыс. т в год. Объем инвестиций по проекту – 27 млн руб.

В Чусовом за девять месяцев с момента присвоения статуса территории опережающего развития, в качестве резидентов было зарегистрировано четыре предприятия - "Чусовской завод по восстановлению труб", "Белый камень", "Фабио-Рус" и"Стройсервис". Создано порядка 170 новых рабочих мест.

Напомним, инициаторы инвестиционных проектов, предусматривающих создание в Чусовом новых рабочих мест, могут подать заявку в Фонд развития моногородов на получение льготного займа на осуществление капитальных вложений и получить поддержку фонда и Пермского края в части строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Представители бизнеса для реализации проекта на территории моногородов могут рассчитывать на получение займа в размере от 100 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых на срок до восьми лет и с возможностью отсрочки платежа на три года. Также инициаторы инвестпроектов могут рассчитывать на значительные налоговые льготы, став резидентами Чусового.

Добавим, что в Пермском крае может появиться еще одна территория опережающего развития. Заявка на создание ТОСЭР в Нытве направлена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в декабре прошлого года и находится на рассмотрении в Минэкономразвития России.

Другие новости по темам: резидент, тосэр, чусовой, территория опережающего развития. максим решетников
02.02.2018 08:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:59 Екб


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Губернатор Пермского края прокомментировал первые итоги ТОСЭР Чусовой
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