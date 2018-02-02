Челябинские предприятия "Мечела" готовят к независимому экологическому аудиту

Промышленные площадки ЧМК и "Мечел-Кокса" (входят в Группу "Мечел") посетила делегация во главе с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Визит состоялся в рамках разработки проекта соглашения между правительством региона и ПАО «Мечел» о взаимодействии в сфере экологии. Участники ознакомились с действующим производством и внедренными природоохранными технологиями.

В частности, делегация посетили аглофабрику ЧМК и проинспектировали, как работают современные машины непрерывной разливки стали. Как рассказали в пресс-службе компании, все агрегаты оснащены современным природоохранным оборудованием, которое обеспечивает высокую эффективность очистки дымовых газов и улавливание до 99 % образующейся пыли.

Генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов рассказал, что с момента вхождения ЧМК в Группу "Мечел" на предприятии выведен из эксплуатации целый ряд электросталеплавильных и прокатных мощностей, негативно влияющих на окружающую среду. "Эти мероприятия были сопоставимы с остановкой целого металлургического завода с объемами производства 4 млн тонн стали в год", - подчеркнул он.

В настоящий момент компания готовится к независимому экологическому аудиту. Организацию, которая проведет независимый экологический аудит, выберут в ближайшее время.