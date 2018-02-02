В центре Шанхая автомобиль врезался в толпу пешеходов: 18 пострадавших

В Шанхае микроавтобус совершил наезд на пешеходов.

Как сообщают китайские СМИ, сегодня около 9 часов утра по местному времени (или примерно в 4 утра по московскому), у перекрёстка улиц Наньцзинсилу и Сяньчанлу в центре Шанхая автомобиль выехал на тротуар и въехал в толпу пешеходов, стоявших на светофоре, после чего врезался в кофейню. В результате пострадали 18 человек, трое из которых госпитализированы в тяжёлом состоянии. Рядом с местом происшествия находятся вход в Шанхайский Народный парк и несколько муниципальных административных зданий.

По словам свидетелей, в микроавтобусе также находились газовые баллоны. Водитель в ходе инцидента пострадал и был задержан. По показаниям свидетелей, водитель был без сознания, и чтобы извлечь его из кабины, пришлось разбить окно.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарные и скорая помощь. Погибших в результате происшествия нет.

Гонконгская газета South China Morning Post сообщает, что личность водителя уже установлена полицией. Это сорокалетний мужчина по фамилии Чэнь. О причинах, по которым он выехал на тротуар, пока ничего неизвестно.