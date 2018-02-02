Троих вартовчан судят за попытку украсть нефти на 3 миллиона

Троих жителей Нижневартовского района судят за попытку украсть у "Самотлорнефтегаза" нефти на 3 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По данным следствия, с января 2017 г. трое вартовчан воровали в "Самотлорнефтегазе" нефть через незаконную врезку в нефтепровод в Нижневартовском районе. Часть украденного они успели продать.

В феврале 2017 г. во время перекачки нефти из трубопровода в цистерну преступников "взяли". Сумма предотвращенного ущерба – 3 млн руб. Дело рассмотрит Нижневартовский районный суд.